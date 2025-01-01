Фирму в Перми оштрафовали за коррупцию на 20 млн рублей Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Дзержинского района Перми провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. В ходе проверки было установлено, что руководитель коммерческой организации передал денежные средства представителю фирмы-заказчика за создание преимущества при заключении договоров на поставку сырья.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ. За совершение данного правонарушения организация была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 20 млн руб., сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Чусовская городская прокуратура помогла ветерану Великой Отечественной войны, который с трудом мог покидать свою квартиру в многоквартирном доме. После вмешательства надзорного органа власти оборудовали входную группу подъезда пандусом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.