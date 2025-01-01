В Прикамье прокуратура помогла ветерану Великой Отечественной получить доступ к своему дому Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Чусовская городская прокуратура провела проверку по жалобе ветерана Великой Отечественной войны, который столкнулся с нарушением своих прав.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в ходе проверки выяснилось, что заявитель, имеющий проблемы со здоровьем, с трудом может покидать свою квартиру в многоквартирном доме. Дело в том, что входная группа подъезда не была приспособлена для его нужд, что затрудняло доступ к жилью и мешало работе экстренных служб.

Прокуратура направила представление главе муниципального образования. После вмешательства надзорного органа нарушения были устранены: власти установили в подъезде пандус, и права ветерана были восстановлены.

