В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в жёстком ДТП в Перми

В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с выехавшим на встречную полосу автомобилем Audi. В аварии пострадали четыре человека, все были доставлены в медучреждение.

«В результате ДТП пострадали четыре человека. Две пострадавших женщины продолжают лечение в условиях стационара. Одна находится в удовлетворительном состоянии, другая в состоянии средней степени тяжести. Двое мужчин после получения необходимой медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение», — сообщили «Новому компаньону» в ведомстве.

Напомним, ДТП произошло поздним вечером 17 октября на ул. Окулова в Перми. По предварительным данным полиции, автомобиль Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Fusion. Пострадали водители и пассажиры обеих машин.

