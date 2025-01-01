Жёсткое ДТП в Перми 17 октября произошло из-за выехавшего на «встречку» Аudi Есть пострадавшие Поделиться Твитнуть

Поздним вечером 17 октября на ул. Окулова в Перми произошло жёсткое ДТП. Столкнулись две иномарки. Как сообщили подписчики telegram-канала «ВЕТТА — ЭХ, ДОРОГИ», есть пострадавшие, все они госпитализированы.

На фото очевидцев можно увидеть несколько бригад скорой помощи и реанимации. На месте также работали спасатели и сотрудники полиции.

По предварительным данным полиции, автомобиль Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Fusion. Пострадали водители и пассажиры обеих машин.

«Новый компаньон» направил запрос в краевой минздрав о состоянии пострадавших. На момент публикации новости комментарий не был получен.

На прошлой неделе в Перми произошло 11 ДТП, в результате которых пострадали 12 человек, получив травмы различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний. Два человека погибли. Сотрудники МВД выявили более 1 тыс. нарушений ПДД: управление автомобилем в состоянии опьянения, управление автомобилем без водительских прав, выезд на встречную полосу движения, нарушение правил перевозки детей, не предоставление преимущества пешеходам.

