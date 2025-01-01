За неделю в Перми на дорогах погибли два человека Выявлено более 1 тысячи нарушений ПДД Поделиться Твитнуть

фото: Госавтоинспекция Перми

С 6 по 12 октября в Перми зафиксировано 11 ДТП, в результате которых пострадали 12 человек, получив травмы различной тяжести. Среди пострадавших один несовершеннолетний. Два человека погибли.

За прошедшую неделю инспекторы ГИБДД выявили 1004 нарушения ПДД. В частности, 25 водителей были отстранены от управления транспортными средствами по причине подозрения на состояние опьянения; 39 водителей управляли авто, не имея прав. Зафиксировано 9 случаев выезда на встречную полосу движения, 11 раз были нарушены правила перевозки детей. В 18 случаях водители не предоставили преимущество пешеходам, а сами пешие участники движения нарушили ПДД 58 раз.

Госавтоинспекция обращается ко всем жителям и гостям города с настоятельным призывом соблюдать Правила дорожного движения, проявлять заботу о собственной безопасности и безопасности окружающих на дороге.

