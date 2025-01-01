В Перми судят иранского переводчика за организацию нелегальной миграции Всего в деле шесть фигурантов Поделиться Твитнуть

В Свердловском районном суде Перми продолжается рассмотрение дела об организации нелегальной миграции. Обвиняемые, включая Абида Калида Шарифа Абида и Сергея Мерзлякова, находятся под домашним арестом до 10 декабря, а ещё четверо фигурантов — Вячеслав Зеленин, Иван Городилов, Марина Будина и Татьяна Мицель — под подпиской о невыезде. Об этом сообщает Properm.

Абида (переводчика с арабского) и Мерзлякова (соучредителя ныне ликвидированного ООО «Безопасный город», предоставлявшего «вспомогательные услуги для бизнеса») задержали в августе 2025 года. По данным следствия, они создали сеть каналов в мессенджерах и социальных сетях под названием Sergey Habibi. В этих каналах рекламировались отели, объяснялись тонкости получения виз для учёбы и работы и т.д. Каналы велись на арабском языке.

Обвиняемые направляли в уполномоченные органы ходатайства о выдаче приглашений для въезда и пребывания в России. Вероятно, для этого использовалось ООО «Стройтехнологии» (гендиректор Вячеслав Зеленин), занимающееся управлением нежилым фондом за вознаграждение. Прибывшие из Ближнего Востока должны были работать в этой организации, однако они въезжали в Пермь по легальным визам, не вставали на миграционный учёт и исчезали. О местонахождении некоторых из них до сих пор ничего неизвестно.

Преступления, по версии следствия, были совершены в 2022-2023 годах. В соответствии с Уголовным кодексом, обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет или штраф до 1 млн руб.

