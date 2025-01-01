Ушёл из жизни настоятель храма в Пермском крае протоиерей Марк Сокольщик Поделиться Твитнуть

В четверг, 23 октября, скончался протоиерей Марк Сокольщик, почетный настоятель храма Иконы Божией Матери Одигитрия в с. Шерья Нытвенского округа Пермского края. Об этом сообщили на официальной странице прихода в социальных сетях.

«Дорогие братья и сестры! Сегодня, 23 октября, отошел ко Господу наш дорогой батюшка, почетный настоятель отец Марк!» — говорится в информации церковной общины.

Причины смерти священнослужителя не разглашаются, пишет ВЕТТА.

Церемония прощания с отцом Марком пройдет 25 октября. В этот же день состоится литургия в память о нём.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.