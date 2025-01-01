Уехавший в Германию пермский экс-депутат судится из-за имущества Очередное решение вынес Арбитражный суд Пермского края Поделиться Твитнуть

фото: региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае

Арбитражный суд Пермского края отклонил иск бывшего депутата Пермской городской думы Сергея Захарова, который пытался оспорить действия своего финансового управляющего в связи с процедурой банкротства. Об этом пишет Properm.

В суде Захаров, проживающий в Германии, утверждал, что управляющий не оформляет сделки по продаже его долей в недвижимости на имя его супруги, гражданки Германии Сары Гюттлер-Захаровой. Суд не удовлетворил его ходатайство, указав, что споры о недвижимости должны рассматриваться отдельно и требуют оплаты государственной пошлины.

Также в рамках дела о банкротстве рассматривается вопрос о квартире Захарова на ул. Мира в Перми. Финансовый управляющий оспаривает факт дарения этой квартиры матерью экс-депутата, требуя вернуть жильё стоимостью 4,14 млн руб. в конкурсную массу.

Сергей Захаров покинул пост депутата в апреле 2022 года после публичных заявлений о спецоперации и уехал из России. Сейчас он проживает в немецком городе Дуйсбург. Сумма его долгов, выкупленных на торгах Александрой Поскребышевой, составляет 6,18 млн руб., включая беспроцентный заём и арендные обязательства.

