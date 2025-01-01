На улице Стахановской в Перми после модернизации открыли модельную библиотеку Теперь она носит имя русского писателя Бориса Житкова Поделиться Твитнуть

Фото: Виталий Кокшаров /Администрация города Перми

Библиотеку №7 им. Б.С. Житкова по ул. Стахановской, 10 открыли после модернизации. Об этом сообщает администрация Перми.

В обновлённом пространстве появились многофункциональные комфортные места для чтения, игр и занятий. Организован зал «Территория творчества» для интеллектуального досуга и культурных мероприятий, встреч, литературных программ, мастер-классов. Библиотека оснащена современным интерактивным оборудованием, в ней организованы рабочие места с компьютерами.





Кроме того, фонд книг библиотеки пополнился на 2134 экземпляра, среди них — издания отечественной и зарубежной классики, современная литература для детей и подростков, книги лауреатов литературных премий и др.





Модернизацию модельной библиотеки провели за счёт средств городского бюджета.





Напомним, в 2026 году из городского бюджета планируется направить 2,5 млрд руб. на модернизацию школьных систем, что является рекордной суммой. Также предусмотрены средства на ремонт спортивных объектов и модельных библиотек.

