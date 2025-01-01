Глава Перми внёс в думу проект бюджета на 2026–2028 годы Дефицит в следующем году превысит 3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин внёс в городскую думу проект бюджета краевого центра на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Как сообщил градоначальник, бюджет сохранит социальную направленность. В 2026 году планируется направить 2,5 млрд руб. на модернизацию школьных систем, что является рекордной суммой. Также предусмотрены средства на ремонт спортивных объектов и модельных библиотек.

Особое внимание власти собираются уделять благоустройству городских пространств: парков, скверов, дорог и придомовых территорий. На эти цели выделено 741 млн руб. в трехлетнем периоде. Более 6 млрд руб. предусмотрено на переселение граждан из аварийного жилья.

На капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов и архитектурную подсветку выделено более 2 млрд руб., в основном из краевого бюджета. Около 7,6 млрд руб. направлено на реконструкцию и ремонт дорог, включая строительство новых участков и модернизацию существующих.

Значительные средства (более 5 млрд руб.) предусмотрены на капитальный ремонт школ, учреждений культуры и спорта. На создание модельных библиотек выделено 397 млн руб., а на устройство спортивных площадок в школах — более 500 млн руб.

Проект также предусматривает увеличение финансирования проектов инициативного бюджетирования на 45 млн руб., до 165 млн руб. в трехлетнем периоде. Средства будут направлены на обустройство общественных пространств и ремонт пешеходных мостиков.

Доходы бюджета Перми на 2026 год запланированы в размере 66,7 млрд руб., на 2027 год — 68,3 млрд руб., на 2028-й — более 66,1 млрд руб. Расходы бюджета составят 69,8 млрд руб. в 2026 году, 71,6 млрд руб. в 2027-м и 65 млрд руб. в 2028-м. Дефицит бюджета соответствует установленным ограничениям.

