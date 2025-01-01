Владелец пасеки в Прикамье не маркировал пчёл и не обрабатывал их от болезней
Одна из них укусила женщину
Поделиться
Твитнуть
В Осинском муниципальном округе Прикамья владелец пасеки получил предостережение из-за нарушения закона о ветеринарии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
В октябре текущего года в Управление обратилась женщина, которую укусила пчела мужчины, с просьбой провести проверку. Сотрудники Россельхознадзора отправились на место и понаблюдали за пасекой.
По информации ГБУВК «Чайковская СББЖ», владелец пасеки не обращался в учреждение для присвоения номера маркировки пчёл и регистрации их в ФГИС «ВетИС». Кроме того, насекомые не обрабатывались против заразных болезней и не проходили диагностику.
Данные факты говорят о нарушении закона о ветеринарии и правил содержания пчёл. 15 октября Управление объявило мужчине предостережение.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть