Владелец пасеки в Прикамье не маркировал пчёл и не обрабатывал их от болезней Одна из них укусила женщину

Фото сгенерировано Kandinsky

В Осинском муниципальном округе Прикамья владелец пасеки получил предостережение из-за нарушения закона о ветеринарии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В октябре текущего года в Управление обратилась женщина, которую укусила пчела мужчины, с просьбой провести проверку. Сотрудники Россельхознадзора отправились на место и понаблюдали за пасекой.





По информации ГБУВК «Чайковская СББЖ», владелец пасеки не обращался в учреждение для присвоения номера маркировки пчёл и регистрации их в ФГИС «ВетИС». Кроме того, насекомые не обрабатывались против заразных болезней и не проходили диагностику.





Данные факты говорят о нарушении закона о ветеринарии и правил содержания пчёл. 15 октября Управление объявило мужчине предостережение.

