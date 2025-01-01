Ещё два муниципалитета Прикамья переходят на отчисления от НДФЛ вместо дотаций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Кунгурского и Лысьвенского муниципальных округов одобрили решение заменить дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Средства, которые округа получают сверх расчётного объёма дотаций, останутся в местных бюджетах. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

По предварительным оценкам, в ближайшие три года замена дотаций позволит увеличить доходы бюджета Кунгурского муниципального округа на 196,3 млн руб., а Лысьвенского — на 17,5 млн руб.

Напомним, что возможность замены дотаций для муниципалитетов предусмотрена Бюджетным кодексом РФ. Эта мера направлена на стимулирование местных бюджетов путём повышения эффективности собираемости налогов.

Ранее аналогичные решения были приняты депутатами Пермского, Кишертского, Верещагинского и Чусовского муниципальных округов.

