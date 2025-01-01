В МЧС предупредили жителей Пермского края о тумане 24 октября Поделиться Твитнуть

Скрин видео Госавтоинспекции Пермского края

По информации Пермского ЦГМС, 24 октября в некоторых районах Пермского края прогнозируется туман. В МЧС напомнили, что туман по утрам представляет серьёзную угрозу для безопасности дорожного движения.

Так, из-за ограниченной видимости привычные ориентиры становятся неразличимыми, расстояния кажутся искажёнными, а реакция на дорожную ситуацию замедляется. К другим опасностям, связанным с туманом, можно отнести, например, запотевание стёкол. Это происходит из-за разницы температур внутри и снаружи автомобиля, а также из-за оседания влаги на стёклах. Кроме того, свет от передних фар, сталкиваясь с туманным облаком, отражается обратно к водителю, ухудшая видимость. Водяной пар, оседая на поверхности, делает дорогу влажной и скользкой, снижая сцепление колёс с асфальтом. Езда в условиях тумана требует повышенной концентрации и внимания, что приводит к усталости и эмоциональному напряжению водителей.

Для снижения рисков при движении в тумане рекомендуется придерживаться правой стороны дороги, использовать ближний свет фар, активировать стеклоочистители и подавать звуковые сигналы для предупреждения других участников движения. Также водителям следует быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров и торможений, учитывая состояние дорожного покрытия; а пешеходам — проявлять осторожность при переходе проезжей части.

В случае экстренной ситуации необходимо звонить по телефонам: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

