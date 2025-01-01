Прокуратура потребовала от муниципалитета в Прикамье отремонтировать маневренный фонд Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Кизеле Пермского края прокуратура провела проверку соблюдения жилищного законодательства при эксплуатации объектов маневренного фонда. В ходе осмотра, проведенного совместно со специалистами, были выявлены серьезные недостатки в содержании жилых помещений. Обнаружены многочисленные повреждения внутренней отделки, проблемы с окнами и дверями, а также другие нарушения.

На основании результатов проверки прокурор обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц, требуя обязать муниципалитет устранить выявленные недостатки. Суд удовлетворил требования надзорного органа, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

После вступления судебного решения в законную силу прокуратура будет контролировать его исполнение.

