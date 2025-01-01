В Перми с начала года обустроена 31 контейнерная площадка нового типа Поделиться Твитнуть

По информации городского департамента ЖКХ, в 2025 году для обустройства контейнерных площадок нового типа на придомовых территориях выделено 25 млн руб. из бюджета Перми. На эти средства планировалось обустроить 38 таких площадок. На данный момент 31 контейнерная площадка соответствует новым требованиям и уже готова.

В Кировском районе завершены работы по обустройству пяти контейнерных площадок нового типа. Новые площадки появились по адресам: ул. Липатова, 4а, ул. Магистральная, 104, ул. Шишкина, 12 и ул. Ушакова, 30. Сейчас работы продолжаются по ул. Оханской, 31.

В Дзержинском районе из девяти запланированных площадок готовы восемь. Площадки расположены по адресам: ул. Докучаева, 18, 22, 23, 27в, ул. Костычева, 25, ул. Малкова, 26а и ул. Барамзиной, 42/2. Завершить работы по ул. Рабочей, 3б планируется до конца октября.

В Орджоникидзевском районе новые контейнерные площадки установлены по адресам: ул. Карбышева, 76/1 и 76/2, ул. Качканарская, 45, ул. Лянгасова, 67 и ул. Репина, 25.

В Индустриальном районе новые площадки появились по адресам: Чердынская, 10, Подводников, 29, Беляева, 9 и Свиязева, 50/2. До конца октября планируется установка новой площадки по ул. Свиязева, 46/3.

В Свердловском районе запланированы новые площадки по адресам: Островского, 93б, Елькина, 47, Солдатова, 28, 41 и 45, а также Серебрянский проезд, 14. Работы по благоустройству площадки начались на ул. Никулина, 35.

В Мотовилихинском районе новые площадки установлены по адресам: Целинная, 53 и 55, а также Крупская, 78а. Завершить работы по благоустройству площадки по адресу: Гашкова, 58 планируется до конца месяца.

В Ленинском районе новая площадка установлена по ул. Монастырской, 76. Работы по благоустройству площадки по ул. Луначарского, 94 завершатся до конца ноября.

