На территории Эрмитажа задержали уроженца Перми

Константин Долгановский

На территории Эрмитажа в Санкт-Петербурге задержали пермяка, сообщает телеграм-канал «Росгвардия. Северо-Западный».

В сводке говорится, что 21-летний мужчина нарушил правила дорожного движения на Дворцовой набережной и, пытаясь скрыться от полиции, въехал в служебный проезд музея.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и службы безопасности Эрмитажа задержали нарушителя. Теперь ему грозит несколько штрафов.

