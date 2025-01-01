В Прикамье задержали 56 находившихся в федеральном розыске осуждённых Операция проходила на прошлой неделе Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

Сотрудники отдела розыска ГУФСИН России по Пермскому краю совместно с коллегами из МВД, Росгвардии, ФССП, Министерства территориальной безопасности и Министерства обороны провели межгосударственную оперативно-профилактическую операцию «Розыск». Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

Главной целью операции был поиск лиц, которые, несмотря на решения суда, не исполнили наказание в виде лишения свободы или принудительных работ, не явились в колонию-поселение и скрываются от контроля уголовно-исполнительных инспекций. Также разыскивались лица, чьи наказания не требуют изоляции от общества, но которые нарушили установленные судом ограничения.

15 и 16 октября сотрудники ГУФСИН проверили более 700 адресов в регионе и задержали 56 осужденных, находящихся в федеральном розыске и уклоняющихся от отбывания наказания. Задержанные были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего решения вопроса в соответствии с законодательством.





