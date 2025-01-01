Новый федеральный инспектор по Пермскому краю представлен губернатору Иван Амиров служил в органах правопорядка 18 лет Поделиться Твитнуть

Губернатор Дмитрий Махонин встретился с федеральным инспектором по Пермскому краю Иваном Амировым. Глава региона лично поздравил его с новым назначением.

«За его плечами успешная карьера в органах правопорядка, боевой опыт и заслуги на СВО. За мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации, Иван Алексеевич удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка». Проходит обучение по программе «Время героев» под наставничеством полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова. Уверен, что полученные знания и опыт помогут Ивану Алексеевичу в работе. Продолжим совместно работать на благо региона, исполнять задачи, поставленные президентом страны», — написал Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

Иван Амиров служил в органах правопорядка 18 лет, работал начальником отдела по раскрытию преступлений против собственности Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области.

Главным федеральным инспектором по Пермскому краю аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО с 2018 года является Сергей Половников. Иван Амиров будет его заместителем.

