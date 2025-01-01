Новый федеральный инспектор по Пермскому краю представлен губернатору
Иван Амиров служил в органах правопорядка 18 лет
Губернатор Дмитрий Махонин встретился с федеральным инспектором по Пермскому краю Иваном Амировым. Глава региона лично поздравил его с новым назначением.
«За его плечами успешная карьера в органах правопорядка, боевой опыт и заслуги на СВО. За мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации, Иван Алексеевич удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка». Проходит обучение по программе «Время героев» под наставничеством полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова. Уверен, что полученные знания и опыт помогут Ивану Алексеевичу в работе. Продолжим совместно работать на благо региона, исполнять задачи, поставленные президентом страны», — написал Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.