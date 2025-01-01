Алёна Бронникова В Пермском крае отметили наградами онколога и депутата заксобрания Почётные награды вручили Олегу Орлову и Геннадию Шилову Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Во время пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края состоялось вручение наград онкологу Олегу Орлову и депутату Геннадию Шилову. Соответствующие проекты постановления приняли депутаты парламента. Награждение прошло 23 октября.

Заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, профессора, врача краевого онкоцентра Олега Орлова наградили Почётной грамотой Пермского края за значительный вклад в развитие системы здравоохранения и многолетнюю плодотворную деятельность. Более 50 лет он посвятил развитию онкологической службы, ведёт оперативную и консультативную работу в пермских медучреждениях, заведует кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии в ПГМУ, 20 октября отметил 75-летий юбилей.

«Пошёл 52-й год моей работы в онкодиспансере, я начинал мальчишкой, во многом мальчишкой остался, наверное, именно поэтому до сих пор работаю с прежним усердием. И даже не с усердием, а от души, от сердца — иначе в онкологии работать невозможно», — отметил Олег Орлов.

Депутата четырёх созывов краевого парламента, заместителя председателя комитета по развитию инфраструктуры Геннадия Шилова отметили почётным знаком «За заслуги в развитии законодательства» за активное участие в законотворческой деятельности. Он выступил автором ряда значимых инициатив, направленных на развитие автодорожной и градостроительной инфраструктуры. Геннадию Шилову 19 октября исполнилось 70 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.