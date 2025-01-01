Пермского врача-онколога Олега Орлова планируют наградить почётной грамотой Вопрос об этом рассмотрят в краевом парламенте Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Анастасии Крутень

Региональное правительство инициировало награждение Почетной грамотой Пермского края известного в РФ врача, доктора медицинских наук, профессора и специалиста Пермского краевого онкологического центра Олега Орлова.

Этот вопрос рассмотрят в Законодательном собрании Прикамья 23 октября. Как говорится в пояснительной записке, награда присуждается за существенный вклад в совершенствование системы здравоохранения региона.

В начале этой недели Олегу Орлову исполнилось 75 лет. По словам министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень, он — «легенда пермской медицины». Олег Орлов руководит кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии в Пермском государственном медицинском университете и продолжает работать в Пермском краевом онкологическом диспансере в качестве ведущего консультанта по различным онкологическим направлениям.

«Более полувека он спасает женщин от рака молочной железы. По большому счету, он возвращает им не только жизнь, но и надежду на счастье», — написала Крутень в своём телеграм-канале.

Олег Орлов — автор более 230 научных публикаций, а также соавтор монографии, обладатель восьми патентов в области пластической хирургии при раке молочной железы и трех патентов, касающихся улучшения операционного доступа при операциях на органах брюшной полости.

В феврале 2022 года врач-онколог стал лауреатом премии «Будем жить!» в категории «Легенда в онкологии», которой отмечают выдающиеся заслуги в борьбе с онкологическими заболеваниями.

