Алёна Бронникова За правительством Прикамья закрепят полномочия по патриотическому воспитанию Депутаты поддержали инициативу Молодёжного парламента Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Депутаты Законодательного собрания Прикамья приняли в первом чтении законопроект в сфере патриотического воспитания. Инициатива была предложена Молодёжным парламентом региона.

Проектом закона предусматривается закрепление за краевым правительством полномочия по утверждению и реализации мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи и мониторинг их эффективности. В число таких мероприятий могут войти военно-патриотические слёты, акции по сохранению исторической памяти и встречи с ветеранами боевых действий.

«Сегодня, как никогда, важно, что на региональном и федеральном уровнях обеспечивается единое правовое поле для совершенствования сферы патриотического воспитания. Законотворческая работа регионального Молодёжного парламента обеспечивает прямое участие молодых людей Прикамья в решении вопросов сохранения исторической памяти и духовно-нравственного развития», — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Авторы инициативы уверены, что данные меры позволят сделать работу по патриотическому воспитанию более системной и регулярной и определить самые результативные мероприятия.

Как писал ранее «Новый компаньон», в прошлом году по инициативе Молодёжного парламента были приняты поправки в региональный закон о патриотическом воспитании. Законопроектом закрепили развитие кадетского образования, взаимодействие образовательных организаций с участниками боевых действий и определена деятельность военно-спортивных лагерей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.