Алёна Бронникова
За правительством Прикамья закрепят полномочия по патриотическому воспитанию
Депутаты поддержали инициативу Молодёжного парламента
Депутаты Законодательного собрания Прикамья приняли в первом чтении законопроект в сфере патриотического воспитания. Инициатива была предложена Молодёжным парламентом региона.
Проектом закона предусматривается закрепление за краевым правительством полномочия по утверждению и реализации мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи и мониторинг их эффективности. В число таких мероприятий могут войти военно-патриотические слёты, акции по сохранению исторической памяти и встречи с ветеранами боевых действий.
«Сегодня, как никогда, важно, что на региональном и федеральном уровнях обеспечивается единое правовое поле для совершенствования сферы патриотического воспитания. Законотворческая работа регионального Молодёжного парламента обеспечивает прямое участие молодых людей Прикамья в решении вопросов сохранения исторической памяти и духовно-нравственного развития», — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.
Авторы инициативы уверены, что данные меры позволят сделать работу по патриотическому воспитанию более системной и регулярной и определить самые результативные мероприятия.
Как писал ранее «Новый компаньон», в прошлом году по инициативе Молодёжного парламента были приняты поправки в региональный закон о патриотическом воспитании. Законопроектом закрепили развитие кадетского образования, взаимодействие образовательных организаций с участниками боевых действий и определена деятельность военно-спортивных лагерей.
