Ушёл из жизни Почётный гражданин Лысьвы и выдающийся металлург Виктор Черепанов Он более 40 лет посвятил ЛМЗ

Виктор Черепанов / фото предоставлено администрацией Лысьвенского округа

Власти Лысьвенского округа Прикамья сообщили о кончине Виктора Черепанова, Почётного гражданина города, выдающегося металлурга, который более сорока лет, с 1974 по 2019 год, посвятил развитию промышленного потенциала Лысьвы.

Профессиональный путь Виктора Черепанова начался с инженера пусковой группы цеха холодной прокатки Лысьвенского металлургического завода и завершился на должности главного технолога. Его профессиональный рост стал ярким примером преданности своему делу. За годы работы он проявил себя как высококлассный специалист и воспитал множество талантливых кадров, передавая им свои знания и опыт, говорится в некрологе.

Имя Виктора Черпеанова навсегда останется в истории предприятия как основателя цеха покрытий. Он принимал активное участие в строительстве, запуске производства и последующих модернизациях.

В окружной администрации выразили глубокие соболезнования родным и близким Виктора Черепанова.

Прощание состоится 24 октября (пятница) в 13:30 в ритуальном зале по адресу: Лысьва, ул. Мира, 1а (проходная 1, ЛМЗ).

