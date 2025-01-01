Планы на отпуск 2026 года уже строят 60% пермяков Поделиться Твитнуть

Фото: freepik / ru.freepik.com

Большинство работников в Пермском крае готовы к составлению графика отпусков на следующий год, сообщает сервис SuperJob.

Почти две трети (62%) опрошенных пермяков уже решили, в какой сезон 2026 года возьмут основную часть отпуска: 48% планируют летний отдых, 7% — весенний, 5% — осенний и только 2% — зимний. Каждый четвёртый (26%) ещё не определился с выбором сезона. 12% предпочитают не планировать отпуск заранее, оставляя составление графика отпусков на усмотрение работодателей.

Женщины чаще выбирают летний отдых, тогда как мужчины склонны не планировать отпуск заранее. Респонденты старше 45 лет реже предпочитают лето (42%) и чаще весну (10%). Те, кто получает зарплату ниже средней, реже планируют летний отпуск (41%) и чаще зимний (4%) по сравнению с более обеспеченными коллегами. Среди тех, кто хочет отдыхать летом, родителей гораздо больше, чем бездетных.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.