Алёна Бронникова Муниципалитету вернут полномочия по назначению директоров школ в Перми Депутаты поддержали законопроект во втором чтении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты парламента Прикамья поддержали законопроект о передаче муниципальной власти полномочий по назначению директоров школ в Перми. Ранее эти полномочия были перераспределены на краевой уровень.

Согласно проекту документа, закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Он будет распространяться на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2023 года.

Напомним, данные полномочия в 2023 году были переданы от департамента образования Перми министерству образования Пермского края. Прокуратура обратилась в суд, указав, что норма нарушает требования Трудового кодекса РФ. Пермский краевой суд встал на сторону региональной власти, однако надзорному органу удалось оспорить решение в Четвёртом апелляционном суде общей юрисдикции.

Суд отменил решение нижестоящей инстанции и вынес новое, признав соответствующий пункт закона о перераспределении полномочий недействующим. Мотивированное апелляционное определение вступило в силу 10 июня 2024 года. Затем законопроект об отмене нормы был внесён в краевой парламент. В ноябре 2024 года он прошёл первое чтение. Ко второму чтению документ был подготовлен в октябре 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.