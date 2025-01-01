Глава СК заинтересовался банкротством косметологической клиники в Прикамье Её клиенты остались без оплаченных услуг, а сотрудники — без зарплаты Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В центральный аппарат СК России направлен доклад о проверке информации о нарушениях со стороны руководства косметологической клиники в Пермском крае, сообщает пресс-служба следкома.

В рамках программы на одном из телеканалов был показан сюжет, посвящённый возможным мошенническим действиям руководства косметологической клиники в Прикамье. По данным сюжета, после десяти лет успешной работы новое руководство клиники внезапно объявило о её банкротстве. В результате клиенты остались без оплаченных услуг и вложенных средств, а сотрудники — без зарплаты.

В связи с этим СУ СК России по Пермскому краю начало процессуальную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.





