Пермский Театр-Театр получил три номинации на премию «Золотой Трезини» Она вручается за выдающийся вклад в развитие архитектуры как искусства

VIII Международная архитектурно-дизайнерская премия «Золотой Трезини» назвала номинантов. Среди лучших реализованных проектов театральных декораций отмечены работы пермского Театра-Театра: «Женитьба», «Идиот» и «Мороз». Об этом сообщили в пресс-службе ТТ и поздравили с успехом художников Семёна Пастуха, Евгения Терехова и Ольгу Шаишмелашвили.

Премия «Золотой Трезини» вручается за выдающийся вклад в развитие архитектуры как искусства. Работы лауреатов становятся частью коллекций Государственного музея истории Санкт-Петербурга и ежегодно экспонируются на выставке «Архитектура как искусство» в Петропавловской крепости.

В 2025 году на премию было подано более 1 тыс. проектов из более 40 стран.

