Средняя цена литра бензина в Прикамье впервые превысила отметку в 64 рубля Рост за неделю составил 32 копейки

Константин Долгановский

Средняя потребительская цена за литр автомобильного топлива в Пермском крае на 20 октября составила 64,09 руб. За неделю показатель вырос на 32 коп. — на 13 октября средняя цена литра составляла 63,77 руб. Об этом сообщает Росстат.

Если говорить о ценах на конкретные марки топлива, то средняя стоимость литра АИ-92 выросла на 33 коп., до 61,33 руб., АИ-95 — на 31 коп., до 65,95 руб., АИ-98 и выше — на 43 коп., до 87,53 руб.

Стоимость дизельного топлива показала рост на 39 коп., поднявшись до 73,74 руб. за литр.

Среди регионов ПФО стоимость дизельного топлива в Пермском крае оказалась самой высокой. По средней стоимости автомобильного топлива Прикамье находится в середине списка.

Изменение цен на бензин за указанный период было зафиксировано в 75 субъектах Российской Федерации. Заметнее всего цены выросли в Ханты-Мансийском АО (+6,4%). Снижение зафиксировано в трёх субъектах Российской Федерации: в Ивановской (-1%), Тульской (-0,6%) и Калужской (-0,1%) областях.

