В Перми ужесточили наказание двум активисткам из Березников Они находятся под домашним арестом

Константин Долгановский

Пермский краевой суд в апелляции рассмотрел представление прокуратуры на избранную меру пресечения двум активисткам из Березников Ирине Фазулиной* и Елене Гусевой*. Обеим запретили прогулки.

«Суть домашнего ареста — это изоляция. Поэтому под домашним арестом выходить на улицу нельзя», - сообщила «Новому компаньону» адвокат обвиняемой Анастасия Шардакова.

Как уточнили «Новому компаньону» в прокуратуре, конкретные ограничения по избранной мере пресечения устанавливает суд. При рассмотрении в апелляции надзорное ведомство требовало ужесточить запрет.

Напомним, на прошлой неделе Ленинский районный суд в Перми пересмотрел меру пресечения для Ирины Файзулиной* и Елены Гусевой*, проходящих по уголовному делу о пожертвованиях экстремистской организации. Их освободили из-под стражи и отправили под домашний арест до 14 декабря, но запретили использовать интернет и любые средства коммуникации.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце августа по решению того же суда Файзулину* и Гусеву* арестовали по обвинению в финансировании экстремистской организации, деятельность которой в России запрещена. Обеим было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ и отправили в СИЗО.

Ирине Файзулиной* инкриминируют отправку семи денежных переводов на общую сумму более 2 тыс. руб. с 2021 по 2022 год.

*Ирина Файзулина и Елена Гусева включены в список террористов и экстремистов.

