Суд в Перми смягчил меру пресечения активисткам из Березников Их отпустили из СИЗО под домашний арест

Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми изменил меру пресечения Ирине Файзулиной* и Еленой Гусевой* в рамках уголовного дела о донатах экстремистской организации. Об этом рассказала адвокат Анастасия Шардакова на своей странице в соцсетях.

«Мою доверительницу (Ирину Файзулину* — прим. ред.) отпустили из СИЗО домой. Правда, пока из дома выходить нельзя и общаться ни с кем, кроме близких, нельзя. Но это точно лучше чем СИЗО», — сообщила юрист.

В беседе с «Новым компаньоном» Шардакова пояснила, что рассмотрение дела ведётся в закрытом режиме. Под домашним арестом активистка пробудет до 14 декабря. Ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи. Такое же решение было вынесено в отношении Елены Гусевой*.

Напомним, в конце августа Ленинский районный суд Перми арестовал активисток из Березников Ирину Файзулину* и Елену Гусеву* по делу о финансировании экстремистской организации, запрещённой в России. Обеим вменяется ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. При этом Файзулину отправили в СИЗО до 15 октября, а Гусеву — до 20 октября.

Файзулиной* задним числом предъявили обвинение в перечислении семи донатов в сумме более 2 тыс. руб., которые она осуществила с 2021 по 2022 год.

На решение о мере пресечения были направлены апелляционные жалобы, Ирина Файзулина* и Елена Гусева* попытались оспорить арест. Суд отказал в удовлетворении требований и оставил обеих в СИЗО.

В сентябре в суд поступили ходатайства следствия о замене СИЗО на домашний арест.

*Ирина Файзулина и Елена Гусева внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

