Суд в Перми рассмотрит ходатайства о смягчении меры пресечения активисткам Ирине Файзулиной и Елене Гусевой вменяют финансирование экстремистской организации

Константин Долгановский

Активисткам из Березников Ирине Файзулиной и Елене Гусевой могут смягчить меру пресечения. Как сообщает Properm, в Ленинский районный суд Перми поступили ходатайства следствия о замене СИЗО на домашний арест.

В суде изданию прокомментировали, что материалы следствия будут рассмотрены в начале следующей недели.

Ленинский суд арестовал активисток в конце августа по делу о финансировании экстремисткой организации, запрещённой в России. Обеим вменяется ч. 1 282.3 УК РФ. Файзулину отправили в СИЗО до 15 октября, Гусеву — до 20 октября. На решение о мере пресечения были направлены апелляционные жалобы, Ирина Файзулина и Елена Гусева попытались оспорить арест. Суд отказал в удовлетворении требований и оставил обеих в СИЗО.

