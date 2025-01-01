В ГИБДД Пермского края сообщили о графике работы в праздничные дни Поделиться Твитнуть

фото: Госавтоинспекция Перми

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции, действующие в муниципальных образованиях Пермского края и в краевом центре, сообщили о графике работы в праздничные и выходные дни со 2 по 4 ноября.

РЭО будут работать по следующему расписанию: 1 ноября — рабочий день с 8:00 до 17:00, 2-4 ноября — выходные дни, с 5 ноября — рабочие дни.

Водителям рекомендовали, чтобы избежать лишних неудобств, заранее планировать визит в Госавтоинспекцию и воспользоваться возможностью записи через Единый портал государственных услуг.

