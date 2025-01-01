Почти треть пермяков планирует работать или подрабатывать на пенсии Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Примерно 29% пермяков считают, что основным источником их дохода в пенсионном возрасте станет работа или подработка. Государственную пенсию рассматривают как основной источник дохода 22% опрошенных. Личные сбережения планируют использовать 13% респондентов, а на негосударственные пенсионные фонды как на главный источник дохода рассчитывают лишь 2%. Помощь детей в качестве основного источника дохода практически не рассматривается (1%). Опрос провёл сервис SuperJob.

Женщины чаще, чем мужчины, полагаются на государственную пенсию и работу. Мужчины, в свою очередь, чаще рассчитывают на личные сбережения и средства из негосударственных пенсионных фондов.

Среди респондентов старше 45 лет значительно выше доля тех, кто планирует работать до старости (36%) и рассчитывает на государственную пенсию (32%). Среди опрошенных в возрасте до 35 лет такие планы встречаются гораздо реже (24% и 16% соответственно). При этом поколение до 35 лет чаще видит основной источник дохода в личных сбережениях (22%), в то время как среди респондентов старше 45 лет таких всего 5%.

Респонденты с высшим образованием чаще рассчитывают на государственную пенсию (26%) и работу (34%), чем те, у кого среднее профессиональное образование (20% и 23% соответственно).

Среди горожан с доходом до 50 тыс. руб. в месяц 34% надеются на государственную пенсию, а 32% планируют работать. Среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб., на госвыплаты надеются меньше (13%) и работать планируют реже (26%). Зато они чаще полагаются на личные сбережения (18%), в то время как среди зарабатывающих меньше эта цифра составляет 12%.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.