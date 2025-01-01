Пермский край не вошёл в число регионов с высоким спросом на цифровые компетенции В России наметился «цифровой разрыв» Поделиться Твитнуть

Аналитики hh.ru провели исследование, чтобы выяснить, какие ИТ-навыки наиболее востребованы на рынке труда и как их распределение варьируется по регионам страны. Исследование показало, что ключевые цифровые компетенции в основном сосредоточены в столице и нескольких крупных городах, что приводит к заметному «цифровому разрыву».

Анализ вакансий за период с начала 2025 года до сентября выявил пять наиболее востребованных ИТ-навыков: SQL, Linux, Python, PostgreSQL и Git. В топ-10 также вошли 1С-программирование, Docker, JavaScript, администрирование сетевого оборудования и настройка сетевых подключений.

Распределение этих навыков по регионам оказалось крайне неравномерным.

Так, наибольшее количество вакансий с навыком SQL наблюдается в Москве (53,7 тыс. вакансий, или 59%), Санкт-Петербурге (10,8 тыс. вакансий, или 12%) и Свердловской области (2,5 тыс. вакансий, или 3%). В Перми за девять месяцев было открыто 710 вакансий с навыками SQL (1%).

Наибольшее число вакансий с навыком Linux сосредоточено в Москве (26 тыс. вакансий, или 51%), Санкт-Петербурге (6,7 тыс. вакансий, или 13%) и Свердловской области (1,5 тыс. вакансий, или 3%). В Перми за тот же период было открыто 350 вакансий с навыками Linux (1%).

Навык в Python требуется в Москве (27,8 тыс. вакансий, или 64%), Санкт-Петербурге (5,5 тыс. вакансий, или 13%) и Свердловской области (1,1 тыс. вакансий, или 2%). В Перми за девять месяцев было открыто 210 вакансий с навыками Python (0,5%).

Наибольшее число вакансий с навыком PostgreSQL обнаружено в Москве (20,8 тыс. вакансий, или 60%), Санкт-Петербурге (4,5 тыс. вакансий, или 13%) и Республике Татарстан (1 тыс. вакансий, или 3%). В Перми за тот же период было открыто 280 вакансий с навыками PostgreSQL (1%).

Наибольшее количество вакансий с навыком Git приходится на Москву (34,7 тыс. вакансий, или 59%), Санкт-Петербург (8 тыс. вакансий, или 14%) и Новосибирскую область (1,5 тыс. вакансий, или 3%). В Перми за девять месяцев было открыто около 510 вакансий с навыками Git (1%).

Таким образом, столицы и крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань, привлекают большинство предложений по ключевым цифровым компетенциям.

Как считает Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru, подобная ситуация создаёт как возможности, так и риски. Возможности заключаются в создании центров притяжения талантов, а риски — в потере кадрового потенциала других регионов и усилении неравенства на рынке труда. Чтобы сократить этот разрыв, необходимы программы развития локального образования и стимулирования занятости специалистов за пределами столиц.

