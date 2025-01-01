Эксперт рассказал, ждать ли в Пермском крае ранней зимы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Максим Симакин, сотрудник кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского политеха, поделился прогнозами походы в Прикамье на ближайшие месяцы, включая особенности температурного режима и вероятность образования устойчивого снежного покрова.

По его словам, в последней декаде октября в Пермском крае ожидается умеренно тёплая погода. Температура днём будет колебаться в пределах 0...+5 градусов, а ночью — от -3 до +2 градусов. В отдельных районах возможны небольшие осадки, которые могут быть как в виде дождя, так и мокрого снега.

Начало ноября прогнозируется тоже теплее обычного, однако это не помешало снегопадам уже пройти в некоторых населенных пунктах (Красновишерск, Губаха и Пермь).

В ближайшее время устойчивый снежный покров может сформироваться, прежде всего, в горных районах, отметил Симакин. Традиционно первыми снег получают северо-восточные территории региона, включая Вишерский заповедник, где 16 октября выпал значительный снег. Затем снегопады могут охватить восточные районы, такие как Конжаковско-Серебрянский массив, плато Кваркуш и гора Ослянка.

По мнению эксперта, постоянного «зимнего одеяла» в Прикамье пока ожидать не стоит. Формирование устойчивого снежного покрова будет зависеть от активности циклонов, которые приносят осадки. Однако даже такие осадки могут сопровождаться потеплением, если мощный атмосферный вихрь принесёт теплый воздух с юга, что приведёт к кратковременным оттепелям.

На общероссийском уровне первые дни ноября на европейской части страны прогнозируются теплее средних многолетних значений. Средние температуры месяца будут соответствовать сезонной норме на большей части территории страны. Исключение составит северо-восток Дальневосточного федерального округа, где ожидается устойчивое похолодание. В декабре по всей России, включая Пермский край, средние температуры будут ниже нормы.

