На аукционе в Прикамье разыграют 33 лесосеки

Константин Долгановский

Министерство природных ресурсов Пермского края объявило о проведении аукциона, который состоится 12 ноября. На нём будут выставлены на продажу права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины малым и средним бизнесом.

Как отметили в минприроды, речь идёт о 33 лесосеках. Общий объём древесины, который можно будет заготовить, составляет 87,9 тыс. кубометров. Заявки на участие принимаются в электронном формате через Универсальную торговую платформу АО «Сбербанк-АСТ».

Подача заявок начинается 23 октября в 10:00 и завершается 10 ноября в 12:00 по местному времени.

