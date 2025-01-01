В Перми разработали приложение для точной оценки подержанных автомобилей Оно позволит страховщикам точнее оценивать риски Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ученые Пермского политеха создали приложение, которое с точностью 90% прогнозирует реальную сумму сделки с учетом торга. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В России ежегодно продаются миллионы подержанных автомобилей, но определить их реальную стоимость сложно. Большинство онлайн-сервисов ориентируются на завышенные цены из объявлений, что приводит к ошибкам в оценке, переплатам и затянутым продажам.

Разработанный пермяками алгоритм анализирует параметры автомобиля и учитывает текущую рыночную ситуацию, а также опирается на базу знаний, пополняемую профессиональными оценщиками.

Испытания с участием банков, автодилеров и страховых компаний показали точность прогнозов в 90,2%. Пермское приложение, отметили в ПНИПУ, позволяет покупателям и продавцам быстрее договариваться о цене, а банкам и страховщикам точнее оценивать риски.

