В Пермском крае разбили арт-объект известного российского скульптора Разрушена скульптура богини «Этуаль де ля Мер» Поделиться Твитнуть

фото из официальной группы ВКонтакте арт-фестиваля «Дыхание ветра»

В д. Пеньки Кишертского округа Пермского края вандалы разрушили глиняную скульптуру богини «Этуаль де ля мер» ("Морская звезда"). Об этом сообщается в официальной группе ВКонтакте арт-фестиваля «Дыхание ветра».

Инсталляция, автором которой является известный российский скульптор Андрей Белев, была одним из 12 арт-объектов, созданных в рамках фестиваля «Дыхание ветра». Полая скульптура из глины создавалась практически год. В отличие от классической техники, при которой подобные работы делают разборными для лучшего обжига, Андрей Белев вылепил богиню цельной.

Разместить скульптуру на территории арт-музея под открытым небом «Дыхание ветра» захотел сам автор, ведь инсталляция создана из местной, пеньковской глины. На открытии арт-объекта шаман провёл обряд оживления богини.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.