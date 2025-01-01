В Пермском крае разбили арт-объект известного российского скульптора
Разрушена скульптура богини «Этуаль де ля Мер»
В д. Пеньки Кишертского округа Пермского края вандалы разрушили глиняную скульптуру богини «Этуаль де ля мер» ("Морская звезда"). Об этом сообщается в официальной группе ВКонтакте арт-фестиваля «Дыхание ветра».
Инсталляция, автором которой является известный российский скульптор Андрей Белев, была одним из 12 арт-объектов, созданных в рамках фестиваля «Дыхание ветра». Полая скульптура из глины создавалась практически год. В отличие от классической техники, при которой подобные работы делают разборными для лучшего обжига, Андрей Белев вылепил богиню цельной.
Разместить скульптуру на территории арт-музея под открытым небом «Дыхание ветра» захотел сам автор, ведь инсталляция создана из местной, пеньковской глины. На открытии арт-объекта шаман провёл обряд оживления богини.
