В больницы Пермского округа передали флюорограф и рентген

В двух филиалах Пермской центральной районной больницы установили новое диагностическое оборудование, сообщили в минздраве региона.

В поликлинику ЗАТО Звёздный передали флюорограф стоимостью более 7,5 млн руб. Аппарат предназначен для раннего выявления туберкулеза, онкологических и других легочных заболеваний. Флюорограф позволяет получать снимки легких высокого качества с мельчайшими подробностями и значительно снижает лучевую нагрузку на пациента по сравнению с предыдущими моделями.

В Лобаново устаревшее оборудование заменили стационарным рентген-аппаратом стоимостью более 12,3 млн руб.













