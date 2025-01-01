Прокуратура Прикамья взяла на контроль отключение тепла в домах Чайковского Сейчас аварийная бригада проводит ремонт на сетях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края, 22 октября из-за аварийной ситуации на внутридомовых сетях произошло отключение теплоснабжения в ряде многоквартирных домов Чайковского. В настоящее время аварийная бригада проводит ремонтные работы.

В связи с этой ситуацией краевая прокуратура контролирует ход устранения коммунальной аварии и соблюдение нормативных сроков ликвидации её последствий.

Напомним, ранее в Чайковском задержали начальника следственного отдела СКР Павла Чепкасова по подозрению в превышении полномочий и фальсификации документов следствия. В этом году в следственном отделе Чайковского прошло также несколько ведомственных проверок. В итоге двое следователей были задержаны,

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.