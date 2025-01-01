В МЧС предупредили жителей Прикамья о тумане 23 октября Поделиться Твитнуть

Скрин видео Госавтоинспекции Пермского края

По информации Пермского ЦГМС, 23 октября ночью и утром в некоторых районах Пермского края ожидается туман.

В связи с этим в ГУ МЧС по региону рекомендовали водителям быть внимательными на дороге, не превышать скорость и соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и остановок, а при движении учитывать состояние дорожного покрытия.

Пешеходам следует проявлять осторожность при переходе проезжей части.

Также в ведомстве призывают не поддаваться обманчивому дневному теплу. Ночью и утром в регионе возможны заморозки. Влага на асфальте превратится в тончайший, почти незаметный лед — гололедицу. Из-за этого тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Водителям рекомендуется снижать скорость до минимума, увеличивать дистанцию в 2-3 раза и помнить, что на скользкой дороге мгновенная остановка невозможна.

