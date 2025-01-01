В Перми арестовали начальника следственного отдела СКР из Чайковского Павлу Чепкасову инкриминируют совершение трёх умышленных преступлений Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Дзержинский районный суд избрал меру пресечения начальнику следственного отдела СК по Чайковскому Павлу Чепкасову. Ранее поступило соответствующее ходатайство из следкома по региону. Об этом сообщили в пресс-службе суд.

По данным следствия, Чепкасову инкриминируют совершение трёх умышленных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и одного умышленного преступления против правосудия, относящихся к категории тяжких.

Защита настаивала на применении менее строгой меры — запрет на совершение определенных действий. Однако суд принял решение о заключении Павла Чепкасова под стражу сроком на один месяц и семь суток, то есть до 27 ноября 2025 года.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Как писал «Новый компаньон», ранее Чепкасова задержали в Чайковском по подозрению в превышении полномочий и фальсификации документов следствия. Отметим, в этом году в следственном отделе в Чайковском прошло несколько ведомственных проверок. В итоге двух следователей задержали. В отношении Александра Чакина следственные действия продолжаются, а дело в отношении Станислава Зуева о взятке рассматривается в суде.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.