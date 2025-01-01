Сотрудникам строительной компании в Прикамье не платили за вредные условия труда Компания оштрафована Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс карты

Более 490 сотрудников строительной компании из Пермского края не получали надбавку за вредные условия труда. Об этом сообщает краевая трудинспекция.

Трудовая инспекция провела плановую проверку в организации и нашла нарушения. В частности, работодатель не выплачивал надбавки за вредные условия труда, не согласовывал удлинённый отпуск и сокращённый рабочий день инвалидам. Кроме того, сотрудники не проходили медосмотры.





Замруководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Ирина Зройчикова отметила, что работодателю выдано предписание, 491 работнику выплатили за работу во вредных условиях (с января по июнь 2025 года). Общая сумма выплаты — более 2 млн руб.





«За допущенные нарушения трудового законодательства организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа», — добавила Ирина Зройчикова.

