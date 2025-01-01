Сотрудникам строительной компании в Прикамье не платили за вредные условия труда
Компания оштрафована
Более 490 сотрудников строительной компании из Пермского края не получали надбавку за вредные условия труда. Об этом сообщает краевая трудинспекция.
Трудовая инспекция провела плановую проверку в организации и нашла нарушения. В частности, работодатель не выплачивал надбавки за вредные условия труда, не согласовывал удлинённый отпуск и сокращённый рабочий день инвалидам. Кроме того, сотрудники не проходили медосмотры.
Замруководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Ирина Зройчикова отметила, что работодателю выдано предписание, 491 работнику выплатили за работу во вредных условиях (с января по июнь 2025 года). Общая сумма выплаты — более 2 млн руб.
«За допущенные нарушения трудового законодательства организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа», — добавила Ирина Зройчикова.
