Власти Краснокамска снова отказались от дотации в пользу отчислений от НДФЛ Это приведёт к увеличению поступлений в бюджет на 18 млн рублей

Константин Долгановский

Депутаты думы Краснокамского муниципального округа Прикамья приняли решение заменить дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности на дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Подобное решение муниципальные власти уже принимали год назад.

Отчисления НДФЛ, которые округ получит по дополнительному нормативу и которые превысят расчетный объём дотаций, останутся в местном бюджете. Согласно предварительным расчётам, в этом году замена дотации приведет к увеличению доходов Краснокамского округа более чем на 18 млн руб.

Напомним, возможность замены дотации для муниципалитетов предусмотрена региональным законом о бюджетном процессе. Эта мера направлена на стимулирование укрепления местных бюджетов за счёт повышения эффективности сбора налогов.





