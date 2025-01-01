В Нытвенском округе Прикамья ввели туристический налог Он может принести местному бюджету до 310 тысяч рублей в год Поделиться Твитнуть

Нытва

Пресс-служба губернатора Пермского края

На заседании 22 октября депутаты думы Нытвенского муниципального округа приняли решение о введении туристического налога. Об этом пишет телеграм-канал «На местах».

Налог будет взиматься с организаций и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют услуги временного проживания, такие как гостиницы, отели и хостелы.

Ставка налога составит 1% от стоимости услуги размещения. Однако налог не будет распространяться на услуги, предоставляемые местным жителям, несовершеннолетним и работникам организаций, зарегистрированных на территории Нытвенского муниципального образования.

По оценкам администрации, ежегодный доход местного бюджета от туристического налога может составить до 310 тыс. руб.

