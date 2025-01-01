Фонд «Добровольцы Донбасса» возглавил совладелец рынка в Перми Вячеслав Зубков сменил на посту Вячеслава Лучникова Поделиться Твитнуть

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 20 октября Вячеслав Зубков стал президентом общественного благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса». Ранее эту должность занимал Вячеслав Лучников, который был кандидатом в губернаторы Прикамья от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в этом году, но не смог преодолеть муниципальный фильтр. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Вячеслав Зубков — успешный предприниматель из Перми, владеющий 5,56% акций ООО «Оптово-продовольственный рынок "Прикамье». Помимо этого, он является совладельцем кафе «Мечта» и компании «Квинто». Также Зубков занимает пост вице-президента Федерации самбо России.

Фонд «Добровольцы Донбасса» был создан в Перми весной 2022 года. Основная деятельность организации заключается в сборе пожертвований и закупке продуктов питания, техники, включая квадрокоптеры, рации и амуницию для добровольческих подразделений, участвующих в специальной военной операции в ЛНР и ДНР.





