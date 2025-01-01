В Прикамье расселили первый в СССР посёлок алмазодобытчиков С октября населённый пункт официально перестал существовать Поделиться Твитнуть

фото из архива редакции газеты «Новости»

В Горнозаводском округе Пермского края расселили п. Усть-Тарым. С 1 октября населённый пункт официально перестал существовать. Об этом пишет горнозаводская газета «Новости».

Усть-Тарым стал известен благодаря добыче алмазов. В 1941 году здесь была возведена и введена в эксплуатацию Тырымская алмазодобывающая фабрика, ставшая первым предприятием по добыче алмазов в СССР. После завершения Великой Отечественной войны в Усть-Тырыме была размещена колония-спецпоселение НКВД, но с закрытием этих объектов посёлок столкнулся с проблемами трудоустройства, что привело к оттоку населения. К 2022 году в Усть-Тырыме фактически проживало 17 человек, все — пенсионного возраста.

В 2022 году администрация, получив согласие всех жителей Усть-Тырыма, подала заявку в Министерство территориального развития Пермского края на получение субсидий для ликвидации посёлка.

Программа предусматривала свободу выбора нового места жительства и типа жилья для каждого жителя. С каждым собственником и нанимателем заключалось соглашение о предоставлении субсидии, рассчитанной на основе рыночной стоимости квадратного метра, которая составляла 33 629 руб. Жители могли самостоятельно выбрать жильё в любой точке Пермского края.

В посёлке было расселено 25 жилых помещений. Большинство предпочли остаться в Горнозаводском округе. Две семьи переехали в частные дома в Кусье-Александровском. Некоторые жители выбрали другие города, такие как Чусовой, Добрянка и Пермь.

