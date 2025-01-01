В Прикамье суд повторно рассмотрит дело об увольнении экс-главы Кунгурского округа Прокуратура настаивает на формулировке «в связи с утратой доверия» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кунгурская городская прокуратура подала кассационную жалобу на судебное решение, которое касалось прекращения полномочий главы округа Вадима Лысанова. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции согласился с доводами ведомства и вернул дело в Пермский краевой суд для повторного рассмотрения в апелляционном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В прокуратуре утверждают, что Лысанов, используя своё служебное положение, совершал действия, направленные на получение личной выгоды в области земельных отношений с лицом, состоящим с ним в близкой связи.

В связи с обнаруженными фактами в местную думу было направлено представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы округа в связи с утратой доверия. Однако депутаты решили прекратить полномочия чиновника в связи с его добровольной отставкой. Прокурор, не согласившись с таким решением, обратился в суд с иском о признании его незаконным. Кунгурский городской суд отклонил требования прокуратуры, а Пермский краевой суд поддержал решение суда первой инстанции.

Как ране писал «Новый компаньон», в мае этого года, на должность главы округа вместо Вадима Лысанова был назначен Сергей Толчин, ранее занимавший руководящую должность в проекте по созданию технополиса «Новый Звёздный» в АО «Протон-ПМ».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.