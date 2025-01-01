В Прикамье простились с погибшим на СВО 24-летним Ильёй Лучниковым Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено администрация Александровского округа

Администрация Александровского округа Пермского края сообщила о гибели местного жителя на специальной военной операции.

«Сообщаем о гибели Лучникова Ильи Максимовича, 27 мая 2001 года рождения, который пал в бою 10 июля 2025 года», — говорится в информации. Власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Церемония прощания с бойцом состоялась 21 октября 2025 года в Городском дворце культуры Александровска с 10 до 12 часов.

После церемонии прощания военнослужащего похоронили на кладбище п. Луньёвка.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на СВО погиб ещё один житель Александровского округа Прикамья Алексей Левицкий. Его похоронят 22 октября.









