На СВО погиб житель Прикамья Алексей Левицкий Его похоронят 22 октября Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

Во время проведения российской спецоперации погиб Алексей Левицкий. Об этом сообщает администрация Александровского округа на официальной странице ВКонтакте.

Алексей Левицкий родился 3 сентября 1994 года. Обстоятельства гибели военнослужащего не уточняются. Также не сообщается и дата смерти участника СВО.

Похороны бойца пройдут на родине в среду, 22 октября. Церемония прощания состоится в городском ДК с 10:00 до 12:00. Мужчину похоронят на кладбище в Александровске.

Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования всем родным, близким и друзьям погибшего военнослужащего.

Как писал «Новый компаньон», ранее стало известно о гибели другого участника СВО из Прикамья — гвардии ефрейтора Дмитрия Володина из Нытвы. Обстоятельства его смерти также не уточнялись. Бойца похоронили сегодня.

