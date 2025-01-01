На СВО погиб житель Прикамья Алексей Левицкий
Его похоронят 22 октября
Во время проведения российской спецоперации погиб Алексей Левицкий. Об этом сообщает администрация Александровского округа на официальной странице ВКонтакте.
Алексей Левицкий родился 3 сентября 1994 года. Обстоятельства гибели военнослужащего не уточняются. Также не сообщается и дата смерти участника СВО.
Похороны бойца пройдут на родине в среду, 22 октября. Церемония прощания состоится в городском ДК с 10:00 до 12:00. Мужчину похоронят на кладбище в Александровске.
Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования всем родным, близким и друзьям погибшего военнослужащего.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.