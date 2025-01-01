На СВО погиб житель Прикамья Дмитрий Володин Его похоронят на родине 21 октября Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Нытвенского округа

Во время спецоперации на территории Украины погиб житель Нытвы, гвардии ефрейтор Дмитрий Володин. Об этом сообщает администрация Нытвенского округа на официальной странице в соцсетях.

Обстоятельства его смерти, а также возраст и семейное положение местные власти не уточнили.

Военнослужащего проводят в последний путь 21 октября.

Церемония прощания с военнослужащим начнётся в 10:00 в Доме культуры Нытвы (пр. Металлургов, 1а). Гражданская панихида запланирована на 11:00.

Ранее «Новый компаньон» писал о гибели в ходе СВО жителя Кудымкара — 41-летнего Михаила Бражкина. Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ в начале этого года. 10 февраля он отправился в зону боевых действий, а 16 июня уже погиб. В последний путь участника СВО проводят сегодня, 20 октября.

