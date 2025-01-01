На СВО погиб житель Прикамья Дмитрий Володин
Его похоронят на родине 21 октября
Во время спецоперации на территории Украины погиб житель Нытвы, гвардии ефрейтор Дмитрий Володин. Об этом сообщает администрация Нытвенского округа на официальной странице в соцсетях.
Обстоятельства его смерти, а также возраст и семейное положение местные власти не уточнили.
Военнослужащего проводят в последний путь 21 октября.
Церемония прощания с военнослужащим начнётся в 10:00 в Доме культуры Нытвы (пр. Металлургов, 1а). Гражданская панихида запланирована на 11:00.
Ранее «Новый компаньон» писал о гибели в ходе СВО жителя Кудымкара — 41-летнего Михаила Бражкина. Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ в начале этого года. 10 февраля он отправился в зону боевых действий, а 16 июня уже погиб. В последний путь участника СВО проводят сегодня, 20 октября.
